Девелопер Баталов: стоимость аренды квартир в крупных городах продолжит расти

Очевидно, что потенциал подорожания аренды квартир в крупных городах не исчерпан. Стоимость аренды продолжит расти и, вероятно, приблизится к среднему ипотечному платежу, который сейчас в Москве уже выше 72 тысяч рублей, сообщил РИАМО девелопер, инвестор, маркетолог в сфере недвижимости Антон Баталов.

Буквально несколько лет назад люди брали ипотеку, потому что им невыгодно было платить аренду, первоначальный взнос и ежемесячный платеж были подъемными для простых семей. Поэтому квартиры покупали студентам, и молодоженам, люди охотнее расширяли жилплощадь и переезжали из мелких городов в более перспективные локации в собственное жилье, арендные ставки стагнировали, отмечает эксперт.

Сейчас из-за отмены льготной ипотеки и ужесточения программ кредитования накопить на первоначальный взнос стало сложнее, а платежи для большинства оказались неподъемными. Люди предпочитают аренду, потому что она обходится дешевле, констатирует Баталов.

«Дополнительно спрос на аренду усиливает демографическая ситуация. В 2000-20006 годах в России был подъем рождаемости, и сейчас молодые люди этого поколения активно сепарируются от родителей, нуждаются в своей жилплощади. Покупателями они станут через 5 — 10 лет, а пока будут снимать жилье», — считает эксперт.

По его мнению, часть людей сейчас откладывает покупку жилья из-за высоких ставок по вкладам. Накопления на первоначальный взнос кладут на депозит и перекрывают арендный платеж за счет процентов, ожидая снижения цен на квартиры.

«Таким образом, рынок сейчас испытывает приток арендаторов не только из-за отмены льготной ипотеки. Увеличение спроса неизбежно толкнет цены аренды вверх. На рост повлияет и общая инфляция: когда всё вокруг дорожает, жилье не может дешеветь», — резюмирует Баталов.