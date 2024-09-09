Аренда жилья в Москве может вырасти еще на 10% из-за дефицита предложений

Стоимость аренды недвижимости в Москве за год выросла почти в 1,5 раза. В сентябре–октябре цена может увеличиться еще на 10% из-за повышенного спроса и дефицита предложений, сообщает РИА Новости .

По словам экспертов, за год стоимость аренды выросла на 40%. Такая ситуация сложилась из-за снижения доступности ипотечных кредитов. Теперь многие вынуждены копить деньги, чтобы оплатить первоначальный взнос. Все это время люди живут в съемном жилье.

В сентябре средняя стоимость аренды квартиры-студии в столице составила 55 тыс. рублей, однушки — 65 тыс. рублей, двушки — 85 тыс. рублей, а трешки — 120 тыс. рублей. В августе арендные ставки поднялись еще на 5%.

В сентябре ипотечный платеж за однокомнатную квартиру составил 178 тыс. рублей, за двухкомнатную — 250 тыс. рублей, трехкомнатную — 356 тыс. рублей. При этом число арендаторов растет, а недвижимости — падает.

Замдиректора управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова считает, что в сложившейся ситуации в октябре ставки могут вырасти еще на 5–10%. На фоне роста цен арендаторы все чаще ищут жилье в Подмосковье либо рассматривают варианты совместного съема.

Банк «Дом.рф» подготовил список российских регионов, в которых доступно погашение ипотеки с ежемесячными взносами до 30 тыс. рублей. Так, наименьший ежемесячный платеж по ипотеке зафиксирован в Волгоградской и Липецкой областях, а также в Удмуртии.