23,5 тыс руб в месяц: в каком регионе РФ действует наименьший платеж по ипотеке

сегодня в 12:26

Наименьший ежемесячный платеж по ипотеке зафиксировали в Волгоградской области

Банк «Дом.рф» подготовил список российских регионов, в которых доступно погашение ипотеки с ежемесячными взносами до 30 000 рублей. Так, наименьший ежемесячный платеж по ипотеке зафиксирован в Волгоградской и Липецкой областях, а также в Удмуртии, сообщает «Царьград» .

В этих трех регионах средняя сумма платежа колеблется в диапазоне от 23,5 тыс. до 24 тыс. рублей.

Ежемесячный ипотечный взнос до 30 тыс. рублей также наблюдаются среди владельцев недвижимости в Пензенской, Оренбургской, Кемеровской, Воронежской и Новгородской областях. Ситуация аналогична в Чувашии и Пермском крае.

Игорь Руденко, руководитель отдела ипотечных продуктов банка, отметил, что большинство решившихся на ипотек заемщиков берут кредит надолго. Тем не менее, в большинстве случаев ипотечные займы погашаются раньше срока.

Ранее стало известно, что на вторичном рынке жилья в Москве можно найти студию стоимостью 4 800 000 рублей — ее признали самой дешевой квартирой в столице.