Андрей Воробьев заявил о старте приема заявок на получение соципотеки в 2026 г

Воробьев: в этом году планируем вручить еще 219 сертификатов на соципотеку

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о популярности программы «Социальная ипотека», которая стартовала 10 лет назад. В этом году гражданам вручат еще 219 сертификатов на получение жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона рассказал, что губернаторская программа действует с 2016 года. Она привлекает в Подмосковье врачей, учителей, представителей науки и спорта и позволяет приобрести жилье на особых условиях. Программа очень востребована — более 3,5 тыс. семей уже справили новоселье.

«В 2026-м планируем вручить еще 219 сертификатов на соципотеку: их получат 81 медработник, 73 педагога, 60 молодых ученых и уникальных специалистов ОПК, 5 тренеров. Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне», — рассказал Воробьев.

Шанс создать будущее уже сейчас

Прием заявок стартует 15 января для работников образования — учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, химии, физики, биологии, информатики и информационно-коммуникационных технологий, а также любые педагоги, которые имеют стаж работы на территории региона не менее 3 лет. Срок подачи — до 27 февраля.

Учитель русского языка и литературы школы «Мозаика» в городском округе Красногорск Юлия Балакина, которая приобрела квартиру в 2023 году, отметила, что социальная ипотека — это возможность создать будущее уже сейчас. Про меру поддержки она узнала от коллег, которые уже купили квартиру и не сожалеют о ее приобретении.

«Безусловно, сам процесс участия в конкурсе, а это именно конкурс для тех педагогов, которые могут и хотят быть полезными для образования Московской области, немного волнует, но все сомнения пропадают, когда ты стоишь на пороге собственного жилья. Так что рекомендую педагогам не сомневаться и стремиться к успеху вместе с Московской областью», — высказалась Балакина.

С 26 января стартует прием заявок от работников здравоохранения, а потом – для тренеров, молодых ученых и специалистов ОПК.

Условия участия в программе

Подмосковье оплачивает полную стоимость недвижимости: первоначальный взнос 50% и каждый месяц в течение 10 лет платит основной долг. Специалисты только гасит проценты по кредиту. При этом выбрать квартиру можно как в новостройке, так и на вторичном рынке.

У претендента на участие в программе должно быть гражданство РФ. У самого специалиста и членов его семьи не должно быть недвижимости на территории Московской области. В том числе положительной должна быть и кредитная история претендента.

Заявку можно подать через региональный портал госуслуг или в профильном министерстве Подмосковья. После отбора нужно заключить трудовой договор с региональным учреждением на 10 лет. Затем человек открывает спецсчет и оформляет кредит. Последний этап в этом процессе — регистрация недвижимости в Росреестре.

С начала работы программы жилье приобрели 3545 специалистов. 1942 медработника, 721 педагог, 814 молодых ученых и специалистов ОПК, 68 тренеров. Подробнее с условиями получения соципотеки можно ознакомиться на сайте.

«Я трижды подавала заявку на получение сертификата – и в минувшем году, наконец, все получилось. У меня трое детей, большая семья, поэтому такая мера поддержки очень актуальна. Вместе с супругом мы сразу выбрали квартиру – в Звенигороде, где я и работаю», – рассказала тренер-преподаватель муниципальной спортивной школы города Звенигород Одинцовского округа Мария Сафронова. Ее воспитанники входят в сборную Московской области по горнолыжному спорту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.