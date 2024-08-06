Андрей Воробьев с жителями Подольска дал старт возведению дома под переселение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями микрорайона Климовск городского округа Подольск дал старт строительству дома под переселение из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья приехал в Подольск, где пообщался с будущими переселенцами, с которыми уже встречался в январе, а еще в марте в ходе выездной администрации.

«Наша работа в рамках президентской программы по аварийному жилью предполагает расселение всех, кто живет в домах, которые безнадежно устарели. Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить», — сказал Воробьев.

Он добавил, что ранее власти обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице. Со следующей недели здесь приступят к работам по подготовке котлована. Для начала строительства нужно вынести коммуникации, прежде всего, это электро- и теплоснабжение.

«Дом должны сдать во II квартале 2026 года. Расселение аварийного жилья всегда приятное, долгожданное событие. Важно, чтобы каждый имел четкое понимание, где, какую квартиру он будет иметь и когда. Наша команда будет давать подробные разъяснения, отвечать на вопросы», — подчеркнул губернатор.

Проектирование дома

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

На сегодняшний день специалисты проектируют новый дом, рабочие готовят участок под строительство, в частности, занимаются выносом инженерных коммуникаций с территории.

«Наша задача — построить первый дом под переселение быстро, качественно, в соответствии со всеми современными стандартами. Здесь будет 199 теплых уютных квартир, красивые фасады. Все, что нужно для комфортной жизни», — поделился гендиректор стройкомпании Иван Бузикевич.

Он добавил, что срок сдачи новостройки стоит на конец 2025 года, но специалисты работают над тем, чтобы его уменьшить.

Переезд из аварийного жилья

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Всего в поселке Южный признаны аварийными 30 многоквартирных домов — 444 квартиры. Там проживает 836 человек. Помимо 17-этажного дома на 199 квартир, который планируется возвести в конце следующего года, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» построят еще один дом на 233 квартиры.

«Я здесь живу уже, наверное, лет 35. Сейчас живем в доме № 20, в сырой квартире двухкомнатной. Очень хочется остаться в Южном поселке. Мы здесь все знаем, привыкли за столько лет. Ждем, когда будет построен новый дом, куда мы сможем переехать», — сказал местный житель Анатолий Стерликов.

Собственникам аварийного жилья предлагают альтернативные варианты переселения. Чтобы не ждать новостройки, сейчас они могут получить сертификат на покупку жилья, которые начали выдавать в апреле. По ним люди могут купить жилплощадь в любом уголке Московской области. Этим правом воспользовалось три семьи.

Если же квартира в соцнайме, то ее могут выкупить, либо подобрать жилье на вторичном рынке. Сейчас идет подбор трех таких квартир.