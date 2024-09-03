Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко обсудил вопросы реновации и расселения аварийного жилья. Была также затронута тема благоустройства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах. Расскажите, на какой стадии реализации сейчас находится проект комплексного развития территорий, который вы ранее представляли?» — спросил губернатор.

Данный проект реализуется в жилом комплексе «Победа». Там будет возведено шесть жилых домов, детсад на 175 малышей, объекты бытовой и социнфраструктуры.

«Улица Победы — это исторический центр города. У нас там до сих пор находятся пять бараков, построенных еще в 1948 году. В результате реновации 85 семей получат новые комфортные квартиры. Мы планируем реализовать проект в течение двух ближайших лет», — сказал Науменко.

По теме благоустройства в 2022–2023 годах в округе привели в порядок прилегающие территории к станции МЦД Реутово. Год назад была завершена реконструкция мемориального комплекса «Аллея Славы», обновили сквер на улице Октября.

Еще в муниципалитете планируется провести благоустройство Центрального парка. Там создадут прогулочные маршруты, зону отдыха около воды, концертный зал под открытым небом, фонтан, спортобъекты и появится современное освещение.

По словам главы Реутова, данный парк входит в число самых посещаемых в Подмосковье. У жителей округа есть большой запрос на его реконструкцию. Работы стартуют в 2025 году, а завершить их планируется в 2027 году.