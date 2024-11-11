Андрей Воробьев: 986 детей-сирот будут обеспечены жильем в Подмосковье в 2024 г

Около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры. Как ведется эта работа, губернатор Андрей Воробьев обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Он подчеркнул, что важную роль играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.

После покупки квартира сразу оформляется в собственность, а денежные средства перечисляются на счет продавца. Это позволяет защитить детей-сирот от действий мошенников.

Как рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин, жилищный сертификат позволяет молодому человеку самостоятельно выбрать квартиру в любом городском округе и втрое сократить срок покупки недвижимости (с 6-9 до 1,5-2 месяцев) с помощью прямого договора купли-продажи.

Министр добавил, что при наличии собственных средств можно добавить и приобрести квартиру с большей площадью. С начала года с помощью жилищного сертификата сироты приобрели 617 квартир. При этом в 205 случаях использовали собственные средства, а 39 ребят выбрали жилье в других городских округах.

Сегодня в Московской области проживает 21 900 детей, оставшихся без попечения родителей. При этом почти 99% из них живут в приемных семьях. Регион входит в топ-5 лучших в России по данному показателю. Остальные проживают в семейных центрах.

В Подмосковье для детей-сирот предусмотрены различные виды поддержки. Им выплачиваются ежемесячные пособия в размере от 17 700 до 23 700 рублей, предоставляется ежегодное пособие в размере 45 тыс. рублей.

Кроме того, ребятам предоставляется право на бесплатный проезд в пределах Подмосковья и столицы, на бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Студенты колледжей и вузов, оставшиеся без попечения родителей, получают губернаторскую стипендию. По окончании учебного заведения им также полагается выплата в размере 180 тыс. рублей.