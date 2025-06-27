Алла Пугачева передумала продавать поместье в Солнечногорске за 225 млн рублей

Певица Алла Пугачева приняла решение не продавать свое поместье в подмосковном Солнечногорске с 60-процентной скидкой. Стоимость элитной недвижимости оценивается в 225 млн рублей, сообщает Mash .

Исполнительнице хита «Миллион алых роз» надоело слушать недовольство покупателей устаревшим ремонтом и постоянно снижать цену. Теперь подмосковное поместье будет сдаваться в аренду за 700 тыс. рублей в месяц и залог в 700 тыс.

Решение о сдаче подмосковной недвижимости в аренду семья Аллы Борисовны приняла пару месяцев назад. Сделки по продаже из раза в раз срывались, хотя цена постепенно снижалась на 5–10 млн рублей. Последняя цена была в районе 120 млн рублей.

За 700 тыс. рублей арендатор сможет получить дом площадью 760 кв. м с камином, баром, бильярдом и лифтом; собственную береговую линию c пирсом; спортивную и детскую площадки; личный кинотеатр, а также релакс-зону с бассейном и хаммамом.

Ранее юморист Максим Галкин* отметил свой 49-летний день рождения в итальянском ресторане Tartufo на Кипре. Заведение принадлежит бизнесмену из Украины и расположено вблизи пристани Марина Бич.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в России.