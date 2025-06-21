Галкин* отпраздновал день рождения в любимом ресторане на Кипре

Юморист Максим Галкин* отметил свой 49-летний день рождения в итальянском ресторане Tartufo на Кипре. Заведение принадлежит бизнесмену из Украины и расположено вблизи пристани Марина Бич, сообщает Mash .

Галкин* вместе с семьей прибыл в ресторан без охраны. Для празднования 49-летия, которое состоялось 18 июня, он выбрал отдельную веранду для важных гостей. На праздничном столе были закуски, пицца, рыбные и мясные деликатесы, а также спиртное. Стоит отметить, что певица Алла Пугачева сидела не рядом с мужем и периодически наполняла свой бокал вином.

Предварительно известно, что закрытое празднование обошлось Галкину* около 2 тысяч евро. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 21 июня это примерно 180 тысяч рублей.

Вероятно, звездное семейство выбрало итальянский ресторан из-за того, что их яхта «Оксана» модели Majesty 110 находилась на техобслуживании. Обычно Галкин* и Пугачева предпочитают проводить праздники именно на ней. Стоимость такой новой яхты составляет примерно 10-12 миллионов евро, а подержанная стоит около 7 миллионов. Арендовать подобное судно можно примерно за 15 тысяч евро за восьмичасовую прогулку.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в России.