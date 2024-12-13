Актер Джим Керри продал особняк со скидкой 10 млн долларов

сегодня в 18:10

Как пишет Mansion Global, окончательная цена оказалась меньше первоначальной почти на 10 млн долларов.

Артист получил за особняк 19,75 млн долларов вместо 28,9 млн. Неизвестный покупатель приобрел жилье площадью свыше 1 тыс. кв. м, расположенное в районе Брентвуд.

Дом с пятью спальнями построен на земельном участке 0,8 га. Там есть гостевая постройка, теннисный корт и сад.

Сам Керри приобрел данный особняк еще в 1994 году.