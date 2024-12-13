Актер Джим Керри продал особняк со скидкой 10 млн долларов
Фото - © кинопоиск.ру
Канадско-американский актер Джим Керри продал свой особняк в Лос-Анджелесе. Покупателю дали большую скидку, сообщает Lenta.ru.
Как пишет Mansion Global, окончательная цена оказалась меньше первоначальной почти на 10 млн долларов.
Артист получил за особняк 19,75 млн долларов вместо 28,9 млн. Неизвестный покупатель приобрел жилье площадью свыше 1 тыс. кв. м, расположенное в районе Брентвуд.
Дом с пятью спальнями построен на земельном участке 0,8 га. Там есть гостевая постройка, теннисный корт и сад.
Сам Керри приобрел данный особняк еще в 1994 году.