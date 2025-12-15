Адвокаты оценили возможные последствия дела Ларисы Долиной в Верховном суде

Заседание Верховного суда по делу о продаже квартиры Ларисой Долиной, которую артистка лишилась из-за действий мошенников, состоится 16 декабря. Известные адвокаты считают, что решение может изменить судебную практику и повлиять на права добросовестных покупателей, сообщает RT .

16 декабря Верховный суд рассмотрит дело о продаже квартиры Ларисой Долиной, которую артистка, введенная в заблуждение мошенниками, продала, а затем вернула себе через суд. Однако возвращать деньги добросовестному покупателю суд не обязал, что привело к появлению «эффекта Долиной» — суды по всей стране стали применять одностороннюю реституцию в подобных случаях. Адвокат Сергей Жорин отметил, что такой подход вызвал обеспокоенность у судебной системы и законодателей, поскольку было вынесено более 3 тыс. аналогичных решений.

Жорин считает, что Верховный суд, вероятно, вернет практику двусторонней реституции: квартира останется у Долиной, а она будет обязана вернуть деньги покупателю. Адвокат Александр Бенхин подчеркнул, что скандала можно было бы избежать, если бы в России было развито титульное страхование сделок с недвижимостью. Он также предполагает, что решение суда будет в пользу покупательницы Полины Лурье.

Адвокат Александр Добровинский отметил, что заявление Долиной о намерении вернуть деньги свидетельствует о признании своей неправоты. Он также считает, что страхование сделок могло бы предотвратить подобные ситуации.

Председатель коллегии адвокатов Андрей Князев считает, что ситуация с Долиной и Лурье подрывает основы справедливости. Он полагает, что оптимальным решением будет возврат денег покупателю или сохранение квартиры за Лурье. Князев подчеркнул, что дело касается всех, кто сталкивается с куплей-продажей недвижимости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.