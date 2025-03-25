84% опрошенных россиян живут в собственной квартире или с родней

В России за год выросла стоимость аренды однокомнатных квартир выросла почти на треть. Аналитики уверены, что цены растут из-за желания россиян снимать квартиры с современным ремонтом и дизайном. При этом чаще люди предпочитает покупать собственное жилье или проживать у родственников, поэтому квартиросъемщиков не так много, сообщает kp.ru .

Согласно данным опроса издания, 84% респондентов заявили, что живут в доме или квартире, принадлежащим им или их родственникам. Кто-то может проживать с родителями, кто-то в квартире другой родни, кто-то в собственной квартире, взятой в ипотеку, кому-то жилье досталось по наследству. Некоторые проживают в коммунальной квартире, потому что не имеют средств на отдельное жилье и арендное.

«Да, я живу в двухкомнатной квартире, но занимаю только одну комнату, проживаем с соседями мирно, но так хочется нам свое отдельное жилье, а мы не можем позволить», — заявила одна из участниц опроса.

Еще 13% опрошенных россиян рассказали, что собственного жилья не имеют, но и жить с родственниками не хотят или не могут, поэтому вынуждены снимать квартиры. Они уверены, что на данный момент съем является самым выгодным предложением на рынке и переехать можно в другой район или конец страны.

Другие 3% респондентов выбрали вариант «другое».