8 детей-сирот из Лыткарина стали обладателями собственного жилья в 2024 году

В сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2024 год по городу Лыткарино были включены 8 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Лица, включенные в сводный список, могут выбрать один из вариантов: получить готовое жилье в городском округе или же получить жилищный сертификат и приобрести квартиру в любом городе региона.

«Преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут приобрести сразу в собственность подходящую для себя квартиру в любом городском округе Московской области. В городском округе Лыткарино в 2024 году правом на получение государственного жилищного сертификата Московской области воспользовались 7 человек», — рассказал заместитель главы городского округа Лыткарино Владимир Шаров.

С 2025 года полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет включительно по жилищному сертификату переданы на региональный уровень и возложены на министерство социального развития Московской области. У органа местного самоуправления остались полномочия по закупке жилых помещений с последующим предоставлением по договору найма специализированного жилого помещения.

В сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2025 году по городскому округу Лыткарино включены 2 человека.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.