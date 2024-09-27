Фото - © Аварийные дома на улице Красина в Орехово-Зуевском округе/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

700 недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года

На территории Московской области с начала 2024 года ликвидировали 700 недостроев, часть из них привели в порядок, другие — снесли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Масштабную работу по выявлению недостроев, самостроев и аварийных зданий проводят в Подмосковье с 2017 года. Такие объекты в случае целесообразности достраивают и легализуют, а остальные ликвидируют.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко напомнил, что поручение выявлять и устранять подобные объекты дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«За 9 месяцев текущего года совместными усилиями Мособлархитектуры, профильных ведомств и органов местного самоуправления ликвидировано 700 объектов, из них 400 объектов достроено и приведено в соответствие установленным требованиям, 300 объектов снесено. Работа в этом направлении продолжается в непрерывном режиме», — сказал Гордиенко.

По его словам, приоритет отдают объектам, расположенным в центрах городов и жилых кварталов. Их ликвидация делает города комфортнее и безопаснее, а неиспользуемые земельные участки вовлекаются в хоздеятельность. Благодаря этому появляются новые рабочие места.

В Подмосковье за 7 лет ликвидировали около 7 тыс. недостроенных, аварийных и самовольных объектов. Из них 3,3 тыс. достроили и привели в соответствие, а 3,7 тыс. — снесли. На их месте снесенных зданий благоустроили и возвели общественные пространства, например, парки, скверы, ТЦ и соцобъекты.

Вместо заброшенных гаражей на Школьной улице в поселке Октябрьский Люберец разобьют детский сквер. Просьбу снести полуразрушенный объект местные жители направили через портал «Добродел». В июле завершили демонтаж, и уже в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» там появятся зоны отдыха, детская и спортивная площадки.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Вместо аварийных домов на улице Красина в Орехово-Зуевском округе возвели новую школу на 550 мест, на ее территории оборудовали стадион и площадки для игровых видов спорта. Учреждение образования 1 сентября открыло двери для учеников.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Ногинске в 1-м Декабрьском переулке недавно снесли аварийный дом 1958 года постройки. На его месте появились парковка для машин и пешеходные дорожки.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Московского Губернского театра

Центр протезирования и реабилитации заработал в бывшем здании налоговой службы на Институтской улице во Фрязине. Инвестор полностью обновил внешний и внутренний облик объекта.

По поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.