64 нестационарных торговых объекта демонтировали в Щелкове с начала года

В городском округе Щелково продолжают наводить порядок в сфере торговли и демонтировать устаревшие и незаконные точки торговли и услуг. Недавно свою работу прекратили 11 НТО на улицах Талсинская, Ленина, Гагарина, Баранова. В общей сложности с начала года было снесено уже 64 незаконных нестационарных торговых объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работы по данному направлению специалистами проводится постоянный мониторинг — проверяется соблюдение договорных отношений, правил торговли, внешнее состояние нестационарных торговых объектов и другие требования. Если собственник отказывается устранять выявленные нарушения — объект демонтируется.

В администрации округа напомнили, что нестационарные торговые объекты могут устанавливаться только при наличии соответствующих согласований.

Для удобства граждан сотрудники администрации подготовили пошаговую инструкцию по размещению нестационарных торговых объектов на муниципальной или частной земле.

Также в округе работает чат-бот, который ответит на все интересующие вопросы по теме.

Владельцам НТО рекомендуется заранее проверять правовой статус своих объектов и оперативно устранять нарушения, чтобы избежать административных санкций и принудительного демонтажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.