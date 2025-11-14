6-этажный паркинг построили в мкр «Равновесие» Одинцовского округа

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоуровневой надземной автостоянки на 494 машино-места в микрорайоне «Равновесие» Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Новый паркинг открытого формата дополнил развивающуюся инфраструктуру и комфортную среду малоэтажного жилого квартала: места увеличенного размера и специально оборудованные пешеходные дорожки и переходы, противоскользящие покрытия, отапливаемый лифтовой холл на первом уровне, а также зарядная станция для электромобилей.

Площадь объекта составляет почти 14 тыс. кв. метров. Вместительная стоянка в шесть этажей с эксплуатируемой кровлей позволила реализовать стратегию благоустройства «двор без машин» с безопасными и зелеными пространствами для прогулок и отдыха.

«Продуманная организация пространства рядом с паркингом позволяет чувствовать себя комфортно и пешеходам, и автомобилистам. Формат открытой многоэтажной парковки повышает уровень обеспеченности парковочными местами жителей, а удобное расположение — тактично интегрировать сервисный объект в жилую экосистему», — отметила коммерческий директор ГК «КОРТРОС» в Московском регионе Светлана Сигарева.

Объект спроектирован в соответствии с принципами энергоэффективности, чтобы снизить расходы на эксплуатацию за счет современной инженерии. Надземная автостоянка расположена удобно для всех жителей: из любой точки квартала они смогут дойти до нее за несколько минут. Лаконичная архитектура с отделкой из алюминиевых панелей оттенка изумрудной листвы подчеркивает концепцию комплекса «Равновесие», который ГК «КОРТРОС» строит по принципам Green Development.

Долговечность зданию обеспечит технология сборно-монолитного каркаса. Первый уровень автостоянки отапливаемый, на всех остальных предусмотрена дополнительная защита от ветра и осадков. Предусмотрены также решения для поддержания чистоты: благодаря системе внутренней канализации вода и грязь с колес автомобилей будут уходить в специальные сливы. Новая парковка оборудована системами противопожарной безопасности, охраны и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.