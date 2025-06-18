50 объектов внесено в Единый реестр культурного наследия Москвы

В Единый реестр культурного наследия Москвы включили еще 50 объектов. Всего в нем теперь числится 3833 сооружения, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Многие здания, попавшие в реестр, связаны с именами известных личностей или знаковыми событиями. Так, например, в их числе оказался деловой центр «Кокоревское подворье» на Софийской набережной. Здание было возведено в 1860-х годах знаменитым предпринимателем Василием Кокоревым.

Деловой центр объединяет гостиницу, рестораны, магазины и склады. В разные годы здесь жили Лев Толстой, Петр Чайковский, Иван Крамской и т. д.

Здание театра «Эрмитаж» также внесли в Единый реестр культурного наследия Москвы. Объект был построен в 1894 году по задумке мецената и театрального деятеля Якова Щукина. Изначально в здании был Московский художественный театр, затем — Свободный театр Константина Марджанова. Современный архитектурный облик здания сложился в 1950-х годах.

Также в список был добавлен доходный дом А. В. Красногоровой — Блиновых в Старосадском переулке. Там в 1920–1930-х годах жил поэт Осип Мандельштам. У него в гостях часто бывали Анна Ахматова, Арсений Тарковский. Сейчас перед зданием расположен сквер и памятник поэту.

Власти столицы продолжают работать над сохранением исторической памяти мегаполиса.

Ранее стало известно, что около 430 тыс. человек посетили культурные площадки Москвы по новым правилам в мае. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.