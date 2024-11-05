380 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 380 человек из 26 городских округов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городских округах: Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Истра, Клин, Коломна, Лосино-Петровский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Раменский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Химки, Шатура, Щелково, Мытищи, Дзержинский из аварийного жилищного фонда расселено 380 человек из 169 жилых помещений общей площадью 6 805,59 кв. метров.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.