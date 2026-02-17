34 ребенка-сироты получат квартиры в Балашихе в 2026 году

В 2026 году 34 ребенка-сироты из Балашихи обеспечат жильем по муниципальной программе «Жилище». 26 человек получат квартиры по жилищным сертификатам, еще 8 — по итогам аукционов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Балашихе 34 ребенка-сироты получат собственные квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище». Из них 26 человек воспользуются жилищными сертификатами, а для 8 детей квартиры приобретут по аукционам. Двое из этой группы уже переехали в новое жилье.

Программа по обеспечению жильем детей-сирот реализуется в Московской области с 2021 года. За это время участниками стали 4613 человек. В 2026 году в регионе планируется обеспечить жильем 789 детей-сирот, для 735 из них предусмотрены жилищные сертификаты. На эти цели выделено почти 4 миллиарда рублей, из которых около 3,7 миллиарда направят на сертификаты, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Государственный жилищный сертификат выдается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет. Сертификат позволяет получить единовременную выплату для покупки квартиры в Подмосковье. Молодые люди самостоятельно выбирают район, площадь и планировку жилья.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что поддержка детей-сирот включает сопровождение на всех этапах — от оформления документов до выбора квартиры. В регионе возможность получения жилищного сертификата действует с 2023 года, а с прошлого года процедура полностью переведена в цифровой формат. Для оформления сертификата необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.