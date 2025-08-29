34 новые школы и детских сада откроются в Москве 1 сентября

34 новые новые школы и детских сада откроют двери для учеников в День знаний. Наибольшее число учреждений образования открываются в районах с новостройками, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В основном открываем их в районах новостроек, где всегда много молодых семей с детьми. Один из таких — жилой квартал „Прокшино“ в Коммунарке», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В ЖК «Прокшино» построили 14 жилых зданий, 2 детсада на 320 мест, а также новый учебный комплекс, который начнет свою работу 1 сентября. Инвестор безвозмездно передал объект в городскую систему образования, и теперь он стал частью школы № 109. В трехэтажном здании площадью 31,4 тыс. кв. м созданы комфортные и безопасные условия для 1275 учеников и 350 дошкольников.

Большинство мест в школе и детском саду будут занимать дети из ближайшего квартала и прилегающих территорий.

Ранее стало известно, что специалисты завершили работу по подготовке образовательных учреждений Москвы к отопительному сезону. Они проверили оборудование и сети, обеспечивающие здания теплоснабжением.