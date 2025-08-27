327 человек переселят из аварийного жилья в новые квартиры в Богородском округе

В новый дом на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа переедет 327 человек. Все они — участники программы по переселению из аварийного жилья. Среди счастливых обладателей новой квартиры — Людмила Соколова. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Семья жила в аварийном доме № 14 на улице Кирова. Там не было комфортных условий: ни ванной комнаты, ни горячей воды. Случались и перебои с электричеством, так как не выдерживала проводка — дом построили еще до войны, в 1936 году.

«Благодаря госпрограмме мы получили шикарные условия. Квартира с ремонтом, сантехникой и плитой. В общем, все есть. Заезжай и живи», — поделилась Людмила Соколова.

Мечта о новой комфортной и современной квартире стала реальностью благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.