30 сентября в России отмечается важная дата — День воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Эта дата вошла в историю в 2022 году, когда по итогам референдумов жители этих регионов сделали свой выбор в пользу возвращения в Россию. 30 сентября 2022 года был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации — день, ставший переломным в судьбе миллионов людей. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем эти судьбоносные дни и гордимся тем, что Минтерполитики стало частью большой исторической миссии — сотрудники министерства принимали непосредственное участие в подготовке и организации референдумов.

С 2023 года эта дата официально отмечается как государственный праздник, символизирующий историческую справедливость, духовное родство и стремление к единству. Он отражает не только радость жителей новых регионов, но и общую гордость всех россиян за свою страну, за то, что мы остаемся единым народом, способным поддержать друг друга в самые важные моменты истории.

День воссоединения — это напоминание о силе народного выбора, о верности своим корням и о том, что будущее России строится на солидарности, взаимном уважении и общей ответственности. Этот праздник объединяет поколения, укрепляет веру в завтрашний день и дарит уверенность в том, что только вместе мы сможем преодолеть любые испытания.

