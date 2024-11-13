27 детей-сирот Королева получат ключи от квартир и сертификаты на приобретение жилья

Ежегодно в Королеве дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, достигшие 18 лет, обеспечиваются собственным жильем. Так, в этом году жильем будут обеспечены 27 ребят, 22 из них выбрали сертификаты, на сегодняшний день 19 молодым людям документы и ключи уже вручены, остальные получат их до конца года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У молодых людей есть выбор — получить ключи от квартиры или воспользоваться сертификатом и выбрать жилье самостоятельно. У сертификата есть ряд преимуществ: молодой человек сам выбирает квартиру, какую он хочет, квартиру можно купить в любом городском округе Подмосковья, жилье сразу оформляется в собственность, а денежные средства напрямую перечисляются продавцу, чтобы защитить детей от мошенников,

В Королеве при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева жилищная программа реализуется с 2008 года. За это время более 150 детей-сирот получили квартиры.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.