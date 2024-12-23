227 человек расселили из аварийного жилья на прошедшей неделе в Подмосковье
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На прошедшей неделе в Подмосковье расселено 227 человек из 13 городских округов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение людей из аварийного жилья проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
«В 13 городских округах: Воскресенск, Дмитровский, Домодедово, Истра, Коломна, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Солнечногорск, Шатура, Ступино, Котельники — из аварийного жилищного фонда расселены 227 человек из 86 жилых помещений общей площадью 3 956,65 квадратных метра», — уточняется в сообщении.
Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке жилья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.
«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.