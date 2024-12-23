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227 человек расселили из аварийного жилья на прошедшей неделе в Подмосковье

На прошедшей неделе в Подмосковье расселено 227 человек из 13 городских округов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Расселение людей из аварийного жилья проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«В 13 городских округах: Воскресенск, Дмитровский, Домодедово, Истра, Коломна, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Солнечногорск, Шатура, Ступино, Котельники — из аварийного жилищного фонда расселены 227 человек из 86 жилых помещений общей площадью 3 956,65 квадратных метра», — уточняется в сообщении.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.