20 торговых объектов в Щелкове обрели новый облик

В городском округе Щелково уделяют тщательное внимание наведению порядка в сфере розничной торговли. Так, например, с начала этого года было приведено в соответствие требованиям законодательства и архитектурному облику 20 торговых объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активно ведутся работы и по части выявления нарушений среди нестационарных торговых объектов. Их с начала года было демонтировано уже более 70.

В рамках работы по данному направлению специалистами проводится постоянный мониторинг — проверяется соблюдение договорных отношений, правил торговли, внешнее состояние нестационарных торговых объектов и другие требования. Если собственник отказывается устранять выявленные нарушения, то объект демонтируется.

Получить разъяснения или задать интересующие вопросы по части потребительского рынка и услуг городского округа Щелково можно, позвонив в профильный отдел администрации: 8 (496) 567-00-23, 8 (496) 562-90-73.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.