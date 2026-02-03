2 тыс заявок на перераспределение земель подали на портал госуслуг Подмосковья в январе

В январе 2026 года жители и предприниматели Подмосковья подали свыше 2 тысяч заявлений на перераспределение земельных участков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, владеющие земельными участками в регионе.

Процедура проходит в два этапа. Сначала заявитель получает постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласие на заключение соглашения о перераспределении. После проведения кадастровых работ и постановки участка на учет в новых границах сведения вносятся в ЕГРН, и заключается соглашение о перераспределении.

В электронной форме заявления теперь доступны сервис предпроверки и автогенерации схемы земельного участка. Благодаря этому жители могут самостоятельно сформировать схему участка без привлечения кадастровых инженеров, скачать файл и приложить его к заявлению.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.