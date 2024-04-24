сегодня в 18:04

2 корпуса по реновации введут в строй в 2025 г в районе Богородское в Москве

Строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации на востоке столицы в районе Богородское по адресу: улица Игральная, владение 1, завершится в 2025 году, сказал руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

На данный момент там идет возведение надземной части здания.

«Жилые корпуса будут переменной этажности, их строят по индивидуальному проекту. Объекты объединят стилевое оформление, дворовое пространство и автостоянка. Фасады зданий облицуют керамогранитными плитами, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением», — уточнил Загрутдинов.

В доме предусмотрят 486 квартир. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Специалисты также обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку, а также зону для отдыха взрослых.