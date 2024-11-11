188 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 188 человек, жителям 12 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На прошедшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» на территории Московской области было расселено 85 аварийных помещений в городских округах Волоколамский, Дмитровский, Клин, Раменский, Серпухов, Воскресенск, Щелково, Подольск, Сергиево-Посадский, Шатура, Пушкинский, Солнечногорск

За неделю в регионе расселили 3 404,51 кв. метров жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.