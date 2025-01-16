17 сиротам Наро-Фоминского округа вручат жилищные сертификаты в этом году

На учете в управлении социального развития № 25 состоит 408 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За год выявлено и учтено 44 статусных ребенка, что на 30% больше показателей прошлого года. Все дети устроены в семьи. Усыновлены 16 детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского округа.

В 2024 году 13 детей-сирот реализовали свое право на жилье — 12 человек купили квартиры за счет средств жилищного сертификата, 1 ребенок — получил приобретенную квартиру по договору спецнайма.

В 2024 году в список по обеспечению жилыми помещениями включены 15 детей-сирот и сегодня в списке состоит 50 детей-сирот и лиц из их числа.

С января 2025 года полномочия по обеспечению жильем сирот от 18 до 22 лет включительно посредством выдачи жилищного сертификата переданы на областной уровень, в 2025 году сиротам нашего округа планируется вручить 17 жилищных сертификатов.

В конце 2024 года в состав управления вошел отдел ЗАГС, который будет предоставлять государственные услуги жителям на территории Наро-Фоминского, Можайского, Рузского городских округов и городского округа ЗАТО поселка Молодежный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. метров.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.



«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.