16 детей-сирот обеспечат жильем в Электростали в 2025 году

В этом году в Электростали планируется обеспечить жилыми помещениями 16 детей-сирот. Из них 14 детей выразили желание получить государственные жилищные сертификаты, а 2 человека — квартиры из специализированного муниципального жилищного фонда, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 2023 года дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет могут воспользоваться мерами поддержки, финансируемыми из регионального бюджета, в виде единовременной социальной выплаты для приобретения благоустроенного жилого помещения на территории Московской области.

Благодаря таким сертификатам молодые люди могут приобрести собственное жилье. С 1 января 2025 года полномочия по оформлению сертификатов были переданы в окружное управление социального развития 4 министерства социального развития Московской области.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.