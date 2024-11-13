16 детей-сирот из Шатуры обеспечат собственным жильем в 2025 году

В городском округе Шатура в 2024 году по плану должно быть обеспечено жильем 22 сироты: 18 — на основании жилищного сертификата, 4 — на основании аукциона. В плане на 2025 год — обеспечить жильем 16 сирот. Все они выбрали жилищный сертификат, сообщает пресс-служба администрации округа.

Большинство выбирают жилищный сертификат. Это удобнее, чем получать квартиру, купленную муниципалитетом, через процедуру аукциона. Ведь в случае с сертификатом человек сам выбирает будущее жилье, процедура поиска и оформления занимает меньше времени.

При этом разработаны механизмы защиты детей-сирот от возможных мошенничеств и махинаций. Контроль за чистотой каждой сделки ведут и администрация, и органы опеки.

Заместитель главы городского округа Шатура Наталья Федорова рассказала о преимуществах жилищного сертификата.

«У сироты есть право выбора квартиры в любом городском округе Московской области. Сирота может добавить свои личные средства и купить не только однокомнатную квартиру, но и 2-х или 3-х комнатную», — пояснила Федорова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.