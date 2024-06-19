14 млрд рублей выделено на строительство и капремонт детсадов в Подмосковье

«Наша задача: этот спрос удовлетворять. Дети должны получать качественное образование с самых малых лет, и что важно — в современных условиях и с использованием передового оборудования. Всего в Московской области в 2024 году в стадии проектирования и строительства находится 29 детских садов, на что предусмотрено финансирование — 9,6 млрд рублей, из них порядка 8 млрд рублей — из бюджета Московской области. Ввести в эксплуатацию в этом году планируем 11 садиков», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Что касается капитального ремонта, добавил Игорь Брынцалов, в этом году он ведется в 26 учреждениях.

«На это выделено финансирование — 4,8 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей — из бюджета Московской области. Из 26-ти к открытию 1 сентября планируются 23 садика на 5,2 тыс. мест», — привел данные Брынцалов.

Председатель Мособлдумы в ходе своей рабочей поездки в Реутов посетил 2 объекта — строящийся детский сад в ЖК «Самоцветы Мира» и ремонтирующийся на улице Строителей.

Новый детский сад строится в жилом доме, работы ведутся из внебюджетных источников — за счет градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения».

Игорь Брынцалову в рамках осмотра стройплощадки рассказали, что готовность детского сада составляет 65%, на объекте работает порядка 40 человек.

«Инженерные работы у нас на стадии завершения. Разведены все кабеля, электрика, водоснабжение. Сейчас мы перешли к отделочным работам, красим игровые группы, производим монтаж потолка, светильников. В общем, мы на завершающей стадии», — отметил гендиректор компании генподрядчика Сергей Громыко.

Новый детский сад будет рассчитан на 84 места. И, как подчеркнул Игорь Брынцалов, несмотря на то, что он будет небольшим и встроенным в доме — для получения качественного дошкольного образования здесь будут созданы все условия. Также у детского сада будут расположены четыре отдельные игровые прогулочные площадки.

Будущая заведующая новым учреждением Марина Кудинова подчеркнула, что у садика будет и своя отличительная от остальных особенность.

«Раз это в комплексе «НПО машиностроения», мы хотим выстроить здесь соответствующую концепцию — а именно соблюсти космическую тематику. Это будет касаться и оформления групп, входной группы, коридоров. Идеи есть. И мы обсудим их на этой неделе с художниками», — сказала Кудинова.

В ходе встречи озвучили, что в планах сдать детский сад в эксплуатацию в октябре.

Второй объект, который Игорь Брынцалов посетил в округе — садик при школе № 1 на ул. Строителей. Он рассчитан на 12 групп и 200 детей. Здесь с февраля 2024 года ведется капитальный ремонт учреждения.

Спикер регионального парламента отметил, что за 40 лет работы детсада всего несколько раз был выполнен его косметический ремонт. А потому — настало время перемен. Он добавил, что на работы выделены средства — порядка 210 млн рублей, из которых 170 млн рублей — из бюджета Московской области.

Генподрядчик, проводя спикеру регионального парламента экскурсию по объекту, рассказал, что на сегодняшний день процент его готовности составляет 49%, на площадке работает 70 человек.

«Сейчас ведутся работы по фасаду, по благоустройству, а также внутренние отделочные, устройство внутренних инженерных и слаботочных сетей, устройство и укладка плитки в санузлах, потолка, полов. Также завершаем кровельные работы. Все идет согласно графику, завершим ремонт в срок», — сказал Иван Гарин.

По словам Игоря Брынцалова, сад уже приобретает новый, современный вид. Теперь главное — то же соблюсти и на прилегающей к зданию территории.

«Будем теперь следить за тем, как будет вестись благоустройство. Попросил главу провести совещание с генподрядчиком и родителями и обсудить, что здесь необходимо сделать. Чтобы не было никаких вопросов, когда сад будет сдан», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Планируется, что обновленный детский сад откроет свои двери 1 сентября.

«Рад, что в городе те просьбы, которые были высказаны жителями, системно каждый год выполняются. Мы и строим новые детские сады, и капитально ремонтируем старые учреждения — и все в срок. Надеюсь, и в этом году данные обещания строители выполнят — и наши самые маленькие — дошколята — начнут свой путь в новых, красивых, современных детских садах», — добавил в завершении Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.