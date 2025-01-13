135 семей из аварийных домов переселят в новостройку в Рошале

Выдано заключение о соответствии проектной документации построенного многоквартирного дома в Рошале округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Пятиэтажный дом общей площадью порядка 9 тыс. кв. метров рассчитан на 135 квартир и предназначен для переселения семей из ветхого жилья.

Новостройку на улице Химиков начали возводить в сентябре 2023 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В ближайшее время объект введут в эксплуатацию, и жильцы получат ключи от своих квартир.

На придомовой территории провели озеленение, построили тротуары и оборудовали парковочные места, в том числе для маломобильных граждан. Для детей во дворе возвели игровую площадку с горками и качелями.

В пешей доступности от новостройки расположены магазины, школа и детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.