122 семьи переедут в новый многоквартирный дом в Клину из аварийного жилья

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья осуществили проверку завершения строительства многоквартирного жилого дома в Клину, построенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 2019–2025 годы. Заказчиком проекта выступила администрация округа, сообщает пресс-служба ведомства.

В новые квартиры переселят 122 семьи из аварийного жилфонда домов по улице Молодежная ¼, Мира 46, Ломоносовский переулок 10/8 и 12/8. А также с Тверского проезда 1/11 и городка Клин-9 из дома № 72.

По результатам проведенной проверки Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии объекта строительства проектной документации. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

В 122 новые квартиры девятиэтажной новостройки переселят 275 человек. Для удобства новоселов на придомовой территории оборудована парковка на 98 мест с системой видеонаблюдения. В пешей доступности расположены поликлиника и детская школа искусств, а также библиотека, музей и Сестрорецкий парк.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.