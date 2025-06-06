12 детей-сирот Дмитровского округа получили ключи от новых квартир

В Дмитровской центральной библиотеке в торжественной обстановке состоялось вручение ключей от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина церемонию провела его заместитель Ирина Костышина. Поздравить ребят с этим значимым событием пришли начальник окружного управления социального развития №23 Наталья Кондратьева, общественные деятели, члены партии «Единая Россия».

Счастливые новоселы стали обладателями квартир в современном 14-этажном доме, расположенном на закрытой территории. Жилой комплекс оборудован уютной детской площадкой, многофункциональным спортивным комплексом и отдельным паркингом. Особое внимание уделено доступности социальной и транспортной инфраструктуры.

Все квартиры были приобретены с использованием государственного жилищного сертификата Московской области.

Эта мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева и была введена в регионе в 2023 году. Ранее дети-сироты получали благоустроенные жилые помещения по договорам специализированного найма.

Существенным преимуществом новой программы является возможность самостоятельного выбора квартиры в любом округе Подмосковья по достижении 18-летнего возраста.

Программа обеспечения жильем детей-сирот в Дмитровском округе демонстрирует высокую эффективность.

Всего в прошлом году новоселами стали 19 детей-сирот, а в текущем году планируется обеспечить жильем 27 человек.

«Обеспечение детей-сирот жильем является одним из приоритетных направлений нашей социальной политики. Мы последовательно работаем над тем, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, получил возможность начать самостоятельную жизнь в комфортных условиях. Благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева у наших ребят есть возможность самостоятельно выбирать жилье на территории всего Подмосковья», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.