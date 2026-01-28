сегодня в 11:49

114 кадастровых инженеров БТИ Подмосковья вошли в рейтинг Росреестра по итогам 2025 года

Управление Росреестра по Московской области опубликовало рейтинг кадастровых инженеров за 2025 год, в который вошли 114 специалистов ГБУ «БТИ Московской области», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Рейтинг Росреестра за четыре квартала 2025 года включил 3 118 кадастровых инженеров, среди которых 114 специалистов представляют ГБУ «БТИ Московской области».

Генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева отметила, что попадание в рейтинг подтверждает высокий профессионализм сотрудников и доверие со стороны граждан и профессионального сообщества.

В течение 2025 года кадастровые инженеры БТИ подготовили документы, на основании которых было принято более 17 509 положительных решений о государственном кадастровом учете и регистрации прав.

В пятерку лидеров среди филиалов БТИ Московской области вошли: Южный филиал (3 446 решений), Балашихинский (2 960), Мытищинский (2 170), Орехово-Зуевский (1 889) и Западный (1 727).

Среди лучших кадастровых инженеров отмечены Ирина Козлова (Красногорский филиал, 769 решений), Виктория Смыслова (Балашихинский филиал, 627), Татьяна Кузнецова (Люберецкий филиал, 587), Альфия Банкова (Мытищинский филиал, 432), Екатерина Висич (Мытищинский филиал, 416) и Светлана Мартынова (Химкинский филиал, 409).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.