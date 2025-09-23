10 жителей Домодедова получили жилищные сертификаты

В городском округе Домодедово продолжается выдача жилищных сертификатов. В этот раз домодедовцы получили 10 заветных документов, которые помогут многим семьям улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Знаю, что многие из вас выбрали городской округ Домодедово для приобретения жилья, это особенно ценно для нас. Здорово, что здесь у нас присутствуют детки, которые останутся вместе с нами, будут и в школы наших ходить, и потом придут работать к нам», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Программа была расширена, и теперь по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сертификаты могут получить и семьи, проживающие в жилье по договору социального найма. Заявления можно подавать в местную администрацию до 1 октября.

«И, плюс еще, вот Чурилково у нас расселяется, где там в маленьких комнатушках по 16-18 кв. м проживали семьи, в том числе у нас многодетная семья там проживала. А по сертификату минимальная площадь жилья 28 кв. м, и они переезжают, улучшив свои жилищные условия», — поделилась замглавы городского округа Домодедово Любовь Енбекова.

Теперь переселенцы могут выбрать не только новостройки, но и вторичное жилье.

«Главное, что условия жизни улучшатся в разы», — добавила Любовь Енбекова, подчеркнув, что благодаря поручениям президента РФ Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева была поставлена задача вытащить людей из трущоб.

На сегодняшний день 13 многоквартирных домов признаны аварийными, общая площадь которых составляет 4 626 кв. м, и в них проживают 281 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.