Туша горбатого кита Тимми может взорваться у побережья Дании

Туша горбатого кита по кличке Тимми, выброшенная на берег Дании, представляет опасность из-за скопления газов в теле, что может привести к взрыву, сообщает агентство DPA .

Как рассказал исследователь китов Фабиан Риттер, в процессе разложения внутри туши постоянно растет давление, что делает подобный инцидент практически неизбежным. Подобные случаи происходили и раньше. Например, в 2004 году кашалот взорвался при транспортировке через Тайнань.

По словам ученого, в ситуации с Тимми риск можно было снизить своевременным проколом или вскрытием туши, однако момент уже упущен.

27 марта 10-метровый кит Тимми выбрался с мелководья в Балтийском море. Немецкие ученые следили за ним с дронов. Проплыв 50 км, кит застрял в бухте у небольшого острова. В конце апреля горбатый кит поплыл после повышения уровня воды.

К спине Тимми был прикреплен GPS-датчик, чтобы следить за перемещениями, но 10 мая он перестал подавать сигналы. 14 мая тушу кита обнаружили рыбаки в 75 метрах от берега острова Анхольт.

Власти Дании рассматривают возможность транспортировки туши на материк в начале следующей недели и решают, как провести операцию безопасно.

