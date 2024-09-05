сегодня в 17:29

В Дмитровском округе завершается строительство дома для переселенцев

Здесь управление капстроительства Дмитровского городского округа возводит шестиэтажный многоквартирный дом, предназначенный для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Работы идут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В настоящее время строители завершили возведение надземной части здания, монтаж наружных инженерных сетей. Сегодня 20 рабочих завершают благоустройство прилегающей территории, ведут устройство внутренних инженерных систем, отделочные и пуско-наладочные работы.

Благоустроенные квартиры в строящемся доме получит 41 семья — это 110 человек, которые проживают в аварийных домах № 9 и 10 на улице Больничной, № 19 на Вокзальной и № 7 во втором Московском переулке.

В ходе проверки инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 94% строительной готовности объекта. Завершить строительство застройщик намерен до конца текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.