В предварительном голосовании ЕР в Королеве зарегистрированы более 100 кандидатов

«В этом году ожидается значительное обновление депутатского корпуса, превышающее уровень предыдущего избирательного цикла. Среди зарегистрированных участников много новых лиц, представителей МГЕР, а также участников СВО. Регистрация более 100 кандидатов на предварительное голосование в Королеве говорит об искреннем желании будущих политиков стать частью единой команды — команды президента и выполнять задачи, связанные с улучшением качества жизни граждан нашего округа», — отметил Сергей Айкович.

Голосование продлится до 26 мая включительно. Регистрация избирателей открыта до 24 мая и проходит на сайте PG.ER.RU с верификацией через портал «Госуслуги».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.