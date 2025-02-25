В Подмосковье завершат работы на 43 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел в Балашихе отчет, в ходе которого озвучил результаты работы в 2024 году. Большой блок своего выступления он посвятил дорогам. И рассказал жителям округа о планах в этом направлении, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам спикера регионального парламента, как в Балашихе, так и регионе в целом ежегодно растет пассажиропоток — это закономерный процесс.

«Раз и навсегда решить все транспортные проблемы просто невозможно. Все мы понимаем, что это одна из самых затратных и сложных задач. Но постепенно мы меняем ситуацию, в том числе на законодательном уровне. В этом году в регионе завершим работы на 43 объектах, протяженностью более 106 км. Помимо дорог это также путепроводы, переходы, мосты», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Что касается Балашихи, добавил он, запланирован ремонт 18 участков дорог.

«Речь идет, в том числе: о реконструкции улиц Шестой и Струве, продлении улицы Главная до Пригородной, строительстве съезда с улицы Керамической на развязку трассы М-12 и хорды ЮЛА», — сказал спикер регионального парламента.

В 2024 году, как отметил Игорь Брынцалов, в округе отремонтировали 23 участка — это 16,5 километров, а также тротуары. Запустили новые маршруты, обновили автопарк — на линию вышло несколько десятков новых автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.