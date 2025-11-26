В Подмосковье запланировано строительство 7 объектов здравоохранения в 2026 году

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, в ходе которого обсуждалась доступность первичного звена медпомощи. В рамках обсуждения также поднимался вопрос строительства объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2025 году запланировано строительство 15 объектов здравоохранения. Из них 8 уже введены в эксплуатацию, а до конца года планируется завершить работы на еще 7 объектах, в том числе это поликлиника на 500 посещений в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, детская поликлиника на 500 посещений в Чехове, поликлиника также на 500 посещений в Богородском, реконструкция Подольской больницы и три фельдшерско-акушерских пункта в городских округах Одинцово, Волоколамск и Клин», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Строительство объектов здравоохранения в 2026 году

Поликлиника на 1000 посещений, г. о. Королев, ул. Циолковского;

Амбулаторно-поликлиническое отделение, г. о. Красногорск, ул. Речная;

Поликлиника на 500 посещений, Одинцовский г. о., ЖК «Гусарская баллада»;

Детская поликлиника на 400 посещений, Пушкинский г. о., пр. Розанова;

Пост скорой медицинской помощи, Ленинский г. о., д. Суханово;

Пост скорой медицинской помощи, Можайский г. о., с. Поречье;

Пост скорой медицинской помощи, г. о. Ступино, п. Михнево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Губернатор также отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.