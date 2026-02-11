В Подмосковье за пять лет выдали более 1,6 тыс сертификатов на социальную ипотеку

В Московской области с 2021 года выдали свыше 1,6 тысячи сертификатов на социальную ипотеку для врачей, учителей, ученых и других специалистов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье продолжают действовать программы поддержки приобретения жилья для специалистов. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в регионе реализуется программа социальной ипотеки, которая помогает врачам, учителям, ученым, специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам.

В 2026 году в программу включены 219 человек, а объем финансирования превысит миллиард рублей. За пять лет, начиная с 2021 года, участникам программы выдали более 1,6 тысячи сертификатов на социальную ипотеку. Благодаря этому тысячи семей смогли приобрести собственное жилье.

По условиям программы Московская область оплачивает полную стоимость жилья: первоначальный взнос составляет 50%, а оставшаяся часть выплачивается в течение 10 лет. Специалист самостоятельно гасит только проценты по кредиту. Подать заявку можно через региональный портал госуслуг или в профильном министерстве. Подробная информация размещена на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.