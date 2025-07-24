В Подмосковье за I полугодие из аварийного жилья уже переехали 3 тыс жителей

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное заседание, в ходе которого обсудил вопросы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Комитета Олег Гаджиев отметил, что мероприятие стало продолжением проведенной ранее в Мособлдуме открытой трибуны. Тогда несколько раз прозвучал вопрос по микрорайону Трудовая в Дмитровском муниципальном округе. Именно там было решено провести выездное заседание и ответить подробнее на волнующие жителей вопросы.

«Здесь порядка 11 домов были признаны аварийными ещё в 2014 году. Но при этом некоторые жители оказались не согласны с тем, чтобы переезжать. В суде не удалось доказать то, что дома были правильно юридически оформлены как аварийные, поскольку не хватало полного пакета документов», — объяснил ситуацию Олег Гаджиев.

Жительница одного из домов микрорайона Ирина Мирсантова поделилась, что, не смотря на то, что ее дом признан аварийным в 2014 году, в 2024 году выяснилось, что переселение отменено. Не все жильцы захотели переезжать в новые дома и подали заявления в суд. Суд же в свою очередь отменил переселение из-за отсутствия некоторых документов.

«Такая же ситуация и в нескольких других домах, люди очень хотят переехать. Мы уже были в новом доме, выбирали себе квартиры, но продолжаем жить здесь. Мы надеемся на помощь Московской областной Думы в решении нашей проблемы», — рассказала жительница.

Олег Гаджиев рассказал, что по итогам обсуждения сложившейся ситуации было принято решение — администрации Дмитровского округа предложено выделить средства на то, чтобы провести повторную экспертизу домов. Будет подобрана компания, аккредитованная Минстроем РФ, которая проведет эту экспертизу максимально публично, чтобы жители видели, как она проходит.

«Как только будет определено, какие дома признаны аварийными, то уже будет приниматься решение о выделении средств из бюджета на расселение. Такое решение всех устроило, большинство жителей хотят переехать. Полагаем, что этот вопрос в ближайшее время решится», — сказал председатель Комитета.

В ходе заседания Олег Гаджиев также привёл данные о расселении аварийного жилья в целом по Московской области. За 2024 год в Московской области расселено 138 тыс. кв. м аварийного жилья, благодаря чему новые квартиры получили 8,5 тыс. человек. За первое полугодие 2025 года уже расселено 46,5 тыс. кв. м, в новые дома переехали 3 тыс. жителей.

«Если в прошлом году на эти цели было выделено 17 с половиной миллиардов рублей, то в этом году — уже более 24 млрд рублей», — подчеркнул парламентарий.

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин отметил, что всего в программу переселения из аварийного жилья в Подмосковье включено 800 тыс. кв. м — это практически все аварийные дома в регионе.

«Фактически, все, что признается аварийным, включается сразу в программу, она у нас сформирована до 2032 года. В настоящее время и до конца текущего года мы завершаем расселение домов, признанных аварийными до 2017 года», — сказал парламентарий.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.

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