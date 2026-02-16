В Подмосковье в 2026 году жилье получат 789 детей-сирот

В 2026 году в Московской области планируется обеспечить жильем 789 детей-сирот, из них 735 получат жилищные сертификаты. На эти цели выделено почти 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области продолжается программа по обеспечению жильем детей-сирот. С 2021 года квартиры получили 4 613 человек. С 2023 года в регионе действует система жилищных сертификатов, которую могут получить дети-сироты с 18 лет, а не с 23, как ранее.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что сертификаты становятся все более популярными, поскольку дают свободу выбора квартиры по площади, планировке и району. При наличии собственных накоплений можно приобрести жилье большего размера. С прошлого года процедура получения сертификата полностью переведена в цифровой формат.

В 2026 году планируется обеспечить жильем 789 детей-сирот, из которых 735 получат жилищные сертификаты. На эти цели предусмотрено почти 4 миллиарда рублей, из которых около 3,7 млрд направят на сертификаты.

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно через региональный портал государственных услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.