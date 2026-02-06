В Подмосковье строят новые образовательные объекты и обновляют школы

Депутаты Госдумы от «Единой России» на прошлой неделе рассказали о строительстве новых образовательных объектов и ремонте школ в разных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В Подольске депутат Вячеслав Фетисов передал технику и оборудование участникам СВО, а также сертификат на медицинскую кровать родственнице бойца с инвалидностью.

В Королёве Сергей Пахомов проверил капитальный ремонт школы №1 и обновленного детского сада на улице Пионерской. В детском саду заменили кровлю, окна, инженерные коммуникации и обустроили новые прогулочные площадки. В школе продолжаются строительно-монтажные работы, завершить их планируют к 1 сентября.

Денис Кравченко обсудил с ректором Московского финансово-юридического университета развитие образовательного кластера в Сергиевом Посаде. Кластер объединит вуз, колледж, школу, детский технопарк и центр креативных индустрий. Также в Сергиевом Посаде планируется открыть школу-пансион для детей участников СВО.

В Электростали Геннадий Панин проконтролировал ремонт музыкальной школы, где усиливают конструкции и устанавливают акустические панели.

В Бронницах Александр Коган встретился с педагогами гимназии имени А.А. Пушкина. После экспертизы здание включат в план реконструкции. Также поддержано строительство нового Дома культуры и обсуждается создание студенческого кампуса.

Работа депутатов ведется в рамках Народной программы «Единой России», принятой в 2021 году. Из 780 тысяч наказов избирателей Подмосковья выполнено более 90%.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.