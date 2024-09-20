В Подмосковье расположено свыше 1,4 тыс гидротехнических сооружений

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел выездное заседание в Домодедове. Депутаты совместно с представителями профильного министерства, органов МСУ и Ростехнадзора осмотрели плотину на реке Конопелька, а также обсудили оформление бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель Комитета Владимир Шапкин, всего на территории Московской области расположено 1 410 гидротехнических сооружений поднадзорных Ростехнадзору.

«Начиная с 2017 года, количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории региона снизилось с 663 до 48. Наличие таких сооружений представляют серьезную угрозу для безопасной и безаварийной эксплуатации, особенно в период прохождения осенне-весеннего половодья и паводка. Тему неоднократно поднимал на оперативном совещании наш губернатор и сейчас этому вопросу повышенное внимание», — рассказал Шапкин.

По мнению депутата, органам МСУ, на территории которых расположены бесхозяйные гидротехнические сооружения, в кратчайшие сроки необходимо оформить их в муниципальную собственность. Это важно, чтобы не допустить угрозы экологической безопасности, а также не причинить вред жизни, здоровью и имуществу жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.