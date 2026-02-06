В Подмосковье открылись новые соцобъекты по программе «Единой России»

В Подмосковье в начале февраля завершили капремонт детсадов в Химках и Шаховской, открыли подстанцию скорой помощи в Мытищах и продолжают обновлять школы и спортобъекты, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В начале февраля в Шаховской после капитального ремонта открылся детский сад «Малыш», рассчитанный на 130 детей. В Химках возобновило работу дошкольное отделение «Маячок» школы «Наследие», которое теперь может принять 157 воспитанников.

В Орехово-Зуевском округе продолжается капитальный ремонт спортивной школы «Феникс», а в Солнечногорске модернизируют Менделеевскую школу. За качеством работ следят родительский комитет и местные активисты.

В конце января в деревне Сухарево в Мытищах открыли новую подстанцию скорой помощи, что позволит сократить время прибытия бригад и повысить качество экстренной медицинской помощи.

В Дубненской больнице по обращениям жителей установили современный компьютерный томограф, который заменил устаревшее оборудование.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в ближайшее время будет подготовлен отчет о выполнении народной программы за пять лет. По его словам, на сегодняшний день выполнено более 90% наказов жителей, собранных в ходе более 27 тысяч встреч с гражданами в 2021 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.