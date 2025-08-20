В Подмосковье на охрану здоровья матери и ребенка выделено 1,2 млрд рублей в 2025 г

В Московской области с целью создания современных и комфортных условий для будущих мам и их детей продолжается строительство новых и модернизация уже действующих роддомов и перинатальных центров. В частности, в августе был дан старт строительства нового корпуса Видновского перинатального центра, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы последовательно создаем комфортные условия для будущих мам и их детей. В Подмосковье продолжается масштабная работа в части инфраструктурных проектов. Так, в Мытищах запланировано строительство многофункционального медицинского центра на 786 коек, который будет включать в себя современный перинатальный центр. Ведется строительство корпуса на 200 коек Видновского перинатального центра», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Уже в этом году запланировано открытие обновленного родильного дома в Химках на базе Химкинской клинической больницы», — подчеркнул Брынцалов.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждая будущая мама в Подмосковье могла получить квалифицированную и своевременную помощь в комфортных условиях. На сегодняшний день в Московской области работают 30 родовспомогательных стационаров, в том числе 7 учреждений, оказывающих специализированную помощь. Среди них — МОНИИАГ, Московский областной перинатальный центр в Балашихе, Видновский перинатальный центр, Центр материнства и детства в Люберцах, Наро-Фоминский, Щелковский, Коломенский перинатальные центры. Также в регионе функционируют 23 родильных дома и 74 женские консультации, что позволяет охватить медицинским сопровождением женщин на всех этапах беременности», — рассказал спикер Мособлдумы.

«Много внимания также уделяется укреплению материально-технической базы, внедрению передовых методик, развитию высокотехнологичной помощи, обеспечению учреждений современным оборудованием. В этом году финансирование региональной подпрограммы „Охрана здоровья матери и ребенка“ запланировано в объеме свыше 1,2 миллиарда рублей», — отметил парламентарий.

Как будущим мамам найти специалистов и выбрать медучреждение в Подмосковье

В Подмосковье работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», на котором собрана информация о системе родовспоможения в регионе.

Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое.

Также будущие мамы могут задать волнующие их вопросы, позвонив в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о документах, необходимых в роддоме, положенных выплатах, помогут с выбором медицинского учреждения.

Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 8:00 до 20:00: 8 (800) 550-30-03.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.