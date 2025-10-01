Фото - © Кабинет врача узи во взрослой поликлинике после капитального ремонта в Волоколамске/Медиасток.рф

сегодня в 16:24

В Подмосковье до конца года запланирован капремонт 22 объектов здравоохранения

В Московской области продолжается масштабная программа модернизации системы здравоохранения. В 2025 году работа ведется по всем направлениям: от капитального ремонта учреждений до ввода в строй новых современных объектов. О планах до конца года рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«По поручению Президента и в рамках Народной программы «Единой России» в Подмосковье реализуется беспрецедентная программа развития медицинской инфраструктуры. В 2025 году ведется капитальный ремонт на 80 объектах здравоохранения, из которых 22 обновленных учреждения планируется открыть в 2025 году», — отметил Брынцалов.

Параллельно в регионе идет текущий ремонт на 58 объектах, все они будут полностью обновлены и введены в эксплуатацию в этом году.

«В 2025 году запланировано строительство 9 объектов. Это новые поликлиники, ФАПы и другие важные социальные объекты, которые повысят доступность и качество медицинской помощи для наших жителей», — отметил Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2025 году:

Воскресенская больница, детское соматическое отделение, офтальмологическое отделение, Воскресенск, Больничный проезд, д. 1, корп. 5;

Раменская больница, Раменское, ул. Высоковольтная, д. 4;

Коломенская больница, поликлиника № 1, Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 318;

Королевская больница, Королев, ул. Циолковского, д. 24;

Шатурская больница, поликлиника, Шатура, ул. Интернациональная, д. 24;

Щелковская больница, взрослая поликлиника, Щелково, ул. Парковая, д. 8;

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, лечебный корпус № 5, г. о. Мытищи, пос. Здравница, ул. Дубки, вл. 7, стр. 15;

Одинцовская областная больница, хирургический корпус, Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Г;

Истринская клиническая больница, здание инфекционного отделения, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 5, корп. 5;

Домодедовская больница, главный (хирургический) корпус, Домодедово, мкр. Центральный, ул. Пирогова, д. 9, корп. 4/1

Орехово-Зуевская больница, стационар (лечебный корпус), Орехово-Зуево, ул. Барышникова, 13/3;

Щелковская больница, лечебный корпус, г. Щелково, ул. Парковая, д. 10;

Электростальская больница, детское соматическое отделение, Электросталь, ул. Пушкина, д. 3, корп. 7;

Химкинская клиническая больница, акушерско-гинекологический корпус, Химки, Ленинский проспект, д. 14;

Егорьевская больница, Ивановский ФАП, м. о. Егорьевск, д. Иваново, д. 65;

Электростальская больница, поликлиника, Электросталь, проспект Ленина, д. 10, пом. 02;

Воскресенская больница, Конобеевская сельская врачебная амбулатория, г. о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Новые дома, д. 16;

Московский областной хоспис (для детей), хозяйственный корпус, Коломна, ул. Речная, д. 23;

Дзержинская больница, городская поликлиника взрослая, г. Дзержинский, ул. Ленина, 30;

Дмитровская больница, здание взрослой поликлиники, Дмитров, ул. Больничная, д. 7, корп. 1;

Мытищинская областная клиническая больница, поликлиника № 6, г. о. Мытищи, п. Пироговский, ул. Советская, д. 2;

Люберецкая областная больница, Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338, корп. 3.

Строительство объектов здравоохранения:

Здание Подольской областной клинической больницы, Подольск, ул. Батырева, д. 7;

Здание филиала консультативно-диагностического центра Одинцовской областной больницы, Одинцовский г. о., с. Ромашково;

Здание фельдшерского здравпункта г. о. Павловский Посад, д. Назарьево;

Здание фельдшерского здравпункта, г. о. Шатура, п. Пустоши;

Здание кабинета врача общей врачебной практики (семейной медицины) с постом скорой медицинской помощи на 2 бригады в смену, Волоколамский м. о., дер. Судниково;

Поликлиника на 750 посещений, г. Видное, д. Сапроново;

Поликлиника на 500 посещений в смену, г. Люберцы, р. п. Октябрьский;

Поликлиника на 500 посещений в смену, г. Ногинск, ул. 2-я Глуховская;

Детская поликлиника на 500 посещений в смену, г. Чехов, ул. Мира, д. 4а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.